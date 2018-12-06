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Снегопад в Москве привёл к транспортному коллапсу

6 Декабря 2018 в 11:05
Снегопад в Москве привёл к транспортному коллапсу

Москва встала в утренних пробках из-за снегопада. Сейчас загруженность дорог оценивается в 7 баллов из 10. Снег не прекращается в российской столице с минувшего вечера. По всему мегаполису зафиксированы десятки аварий, отмечает  РЕН ТВ.

Так, одной из первых серьёзных аварий, вызванных непогодой, стало ночное происшествие с бетономешалкой – она перевернулась и перекрыла съезд с третьего транспортного кольца на Мосфильмовскую улицу. Сама машина распалась на несколько частей.

Синоптики предрекают, что снегопад не прекратится до вечера. Москвичей призвали пересесть с личных автомобилей на общественный транспорт. Как отмечают Известия, к утру прирост осадков составил 6 мм, это превышает месячную норму на 10%. 

Председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заявил ранее, что за отсутствие зимней резины должны быть введены санкции, однако они должны быть гибкими.

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