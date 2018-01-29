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Снегопад осложнит движение на основных магистралях столицы

29 Января 2018 в 18:08
Снегопад осложнит движение на основных магистралях столицы

Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада. В Центре организации дорожного движения отметили, что сегодня вечером наибольшая загруженность ожидается на Садовом и Третьем транспортном кольце. Также в ведомстве добавили, что погодные условия в некоторых районах Москвы осложнят видимость на дорогах. Синоптики в свою очередь предупреждают об образовании гололедицы.

Столичным автомобилистам рекомендовали пересесть с личного транспорта на общественный.

Ранее сообщалось, что московская подземка из-за снегопада перешла на усиленный режим работы.   

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