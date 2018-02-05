Снег в столичном зоопарке удивил манула

В столичном зоопарке рассказали о реакции животных на снежный коллапс в Москве. Сообщение об этом опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что некоторые из питомцев радуются снегу, другие предпочитают лишний раз не покидать своё укрытие. Неожиданно повёл себя манул, отмечают представители зоосада: обычно скрытный зверь заинтересовался непонятным явлением, и хоть отнёсся к нему настороженно, всё-таки пошёл исследовать сугробы.

В сети опубликовано видео, на котором манул осматривает снег с удивлением.



