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Снег в столичном зоопарке удивил манула

5 Февраля 2018 в 15:31
Снег в столичном зоопарке удивил манула

В столичном зоопарке рассказали о реакции животных на снежный коллапс в Москве. Сообщение об этом опубликовано на странице зоопарка в Facebook.

Отмечается, что некоторые из питомцев радуются снегу, другие предпочитают лишний раз не покидать своё укрытие. Неожиданно повёл себя манул, отмечают представители зоосада: обычно скрытный зверь заинтересовался непонятным явлением, и хоть отнёсся к нему настороженно, всё-таки пошёл исследовать сугробы.

В сети опубликовано видео, на котором манул осматривает снег с удивлением.


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