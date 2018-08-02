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Смолов признался, что был за рулем BMW в момент аварии

2 Августа 2018 в 14:02
Смолов признался, что был за рулем BMW в момент аварии

Футболист Федор Смолов признался, что находился за рулем своего автомобиля, который попал в аварию в Крансодаре в ночь на 1 августа. Об этом нападающий сборной России и клуба «Краснодар» рассказал сотрудникам полиции во время опроса.

Смолов утверждает, что потерял управление над элитной иномаркой из-за плохого самочувствия, передает «Интерфакс». Опрос в полиции прошёл в присутствии представителей службы безопасности ФК «Краснодар». Теперь футболист может понести административное наказание.

Как ранее стало известно, автомобиль BMW Смолова врезался в несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал. Стоимость автомобиля футболиста оценивается как минимум в 9 миллионов рублей.

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