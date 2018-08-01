Смолов попал в аварию на авто стоимостью 9 миллионов

Форвард национальной сборной РФ по футболу и «Краснодара» Федор Смолов стал участником дорожной аварии в городе, за чей клуб выступает в чемпионате России.

По данным «Кубанских новостей», ДТП случилось в ночь на 1 августа. Футболист в этот момент находился за рулем BMW M5 First Edition. Цена на этот автомобиль ограниченной серии начинается от 9 миллионов рублей. Кто был вторым участником аварии не уточняется, известно, что в результате ДТП пострадавших нет, передаёт «Интерфакс». Как пишет «Свободная пресса» , сразу же после аварии Смолова забрали представители клуба.

Федор Смолов забил гол в первом туре чемпионата России в Казани в игре против «Рубина», однако краснодарцы проиграли 1:2.