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Смолов попал в аварию на авто стоимостью 9 миллионов

1 Августа 2018 в 13:59
Смолов попал в аварию на авто стоимостью 9 миллионов

Форвард национальной сборной РФ по футболу и «Краснодара» Федор Смолов стал участником дорожной аварии в городе, за чей клуб выступает в чемпионате России.

По данным «Кубанских новостей», ДТП случилось в ночь на 1 августа. Футболист в этот момент находился за рулем BMW M5 First Edition. Цена на этот автомобиль ограниченной серии начинается от 9 миллионов рублей. Кто был вторым участником аварии не уточняется, известно, что в результате ДТП пострадавших нет, передаёт «Интерфакс». Как пишет «Свободная пресса», сразу же после аварии Смолова забрали представители клуба.

Федор Смолов забил гол в первом туре чемпионата России в Казани в игре против «Рубина», однако краснодарцы проиграли 1:2.

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