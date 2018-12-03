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Смоленский губернатор требует увольнения мэра Смоленска

3 Декабря 2018 в 13:25
Смоленский губернатор требует увольнения мэра Смоленска
ФОТО: РИА Новости/Алексей Островский

Губернатор Смоленской области Алексей Островский внес на рассмотрение городского совета инициативу об отстранении от должности мэра Смоленска Владимира Соваренко. Как пишет РИА Новости, об этом он сообщил в своём Twitter. Отмечается, что поводом для такого решения стала «плохая работу» Соваренко.

На минувшей неделе администрация региона сообщила, что после приема граждан по личным вопросам Алексей Островский, который ознакомился с многочисленными жалобами горожан на власти Смоленска, заявил о необходимости отставки мэра, отмечает Ura.ru.

Напомним, Владимир Соваренко проработал в должности главы Смоленска менее двух лет – он занял 12 декабря 2016 года.

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