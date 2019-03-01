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СМИ: Задержание боевиков в Югре - начало масштабной спецоперации

1 Марта 2019 в 12:58
СМИ: Задержание боевиков в Югре - начало масштабной спецоперации

Федеральная служба безопасности продолжает антитеррористическую операцию в Ханты-Мансийском автономном округе, в рамках которой уже задержаны, по уточнённым данным, пятеро последователей группировки ИГ - террористической организации, запрещенной в России. Задержания будут продолжены, сообщает Ura.ru, ссылаясь на собственный источник информации в правоохранительных органах.

Подчёркивается, что задержание пяти экстремистов может быть только началом масштабной антитеррористической операции. Силовые структуры получили достоверные сведения о так называемой спящей террористической ячейке в Югре.

Сотрудники правоохранительных органов работают в рамках операции не только в Сургуте, но и в других городах ХМАО. При задержании у террористов обнаружили оружие и взрывчатые вещества. По данным источников, все задержанные - уроженцы Дагестана, а двое из них работали в «Сургутнефтегазе».

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что задержанные бандиты вели тайную деятельность и взаимодействовали с бандподпольем на Северном Кавказе. Они хотели организовать теракты и нападения на объекты особой важности и жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка, отмечает «Свободная пресса».

У одного из задержанных найдены граната и так называемый «пояс шахида» - самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, которое крепится к телу смертника.


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