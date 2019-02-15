СМИ: Япония может отменить краткосрочные визы для россиян

Кабинет министров Японии прорабатывает вопрос о возможности отмены краткосрочных въездных виз для граждан Российской Федерации. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники, передает RT . Предполагается, что эту тему глава МИД Японии Таро Коно затронет на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они встретятся в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

Россиянам могут позволить въезжать в Японию без визы на срок до трёх месяцев. Правда, необходимо будет предварительно пройти процедуру регистрации загранпаспорта в консульствах.

Кроме того, как отмечает Газета.ру , Токио также не исключает возможности введения многократного безвизового въезда для граждан РФ в течение определенного срока. Однако сроки, когда это станет возможным, пока не называются.