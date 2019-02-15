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СМИ: Япония может отменить краткосрочные визы для россиян

15 Февраля 2019 в 07:23
СМИ: Япония может отменить краткосрочные визы для россиян

Кабинет министров Японии прорабатывает вопрос о возможности отмены краткосрочных въездных виз для граждан Российской Федерации. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на дипломатические источники, передает RT. Предполагается, что эту тему глава МИД Японии Таро Коно затронет на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Они встретятся в Мюнхене на полях конференции по безопасности.

Россиянам могут позволить въезжать в Японию без визы на срок до трёх месяцев. Правда, необходимо будет предварительно пройти процедуру регистрации загранпаспорта в консульствах. 

Кроме того, как отмечает Газета.ру,  Токио также не исключает возможности введения многократного безвизового въезда для граждан РФ в течение определенного срока. Однако сроки, когда это станет возможным, пока не называются.

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