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СМИ: Врач Елизаветы II погиб в ДТП

16 Августа 2018 в 16:36
СМИ: Врач Елизаветы II погиб в ДТП

Британский телеканал Sky News распространил сообщение о том, что в ДТП погиб доктор Питер Фишер, которого называют врачом королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом, ссылаясь на первоисточник, сообщает Газета.ру.

Сейчас сотрудники полиции занимаются сбором всей необходимой информации об аварии, которая произошла накануне в центре Лондона. Отмечается, что в ходе ДТП грузовик наехал на 67-летнего велосипедиста. Мужчина скончался на месте.

Добавим, Фишер являлся специалистом в области гомеопатии и занимался лечением остеоартрита и ревматоидного артрита. К слову, Елизавете II уже сообщили о смерти одного из врачей королевской семьи.

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