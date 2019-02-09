СМИ: владелец Topshop обвиняется не только в харассменте

Сыр Томас Гринн. Фото: Reuters

Стали известны подробности обвинений в отношении владельца Topshop сэра Филиппа Грина. О них сообщает The Telegraph.

Издание пишет, что бизнесмен подозревается не только в харассменте, но и расизме.

Глава Topshop не только щупал своих сотрудниц, он оскорблял темнокожих работников. Миллиардер вел себя агрессивно, в том числе и физически, с сотрудниками и женского, и мужского полов.

Сэр Филипп Грин от обвинений в свой адрес отказывается и вину не признает, добавляет Газета.ru.

Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН рассказал свою «достаточно любопытную» трактовку разразившейся истории с обвинениями в харрасменте в Голливуде,