СМИ: В Венесуэле произошло падение метеорита

В Венесуэле произошло падение неизвестного светящегося объекта. Газета El Universal предполагает, что им мог быть метеорит.

Сообщение было размещено на сайте СМИ в ночь на воскресенье.

Информацию о падающем объекте публикуют в Сети жители Каракаса, северных штатов Арагуа и Карабобо. Сообщается, что небесное тело упало в окрестностях города Валенсия (штат Карабобо).

Инцидент произошел в субботу около 19:30 по местному времени (00:30 воскресенья мск).Судя по видеозаписям, размещенным в соцсетях, на месте падения произошел пожар.

Власти Венесуэлы официально информацию не подтвердили.





Ранее в беседе с НСН гендиректор некоммерческого партнёрства «Центр планетарной защиты», почетный член Российской Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Анатолий Зайцев согласился, что школьники должны знать правила поведения при падении метеоритов.