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СМИ: В Сургуте схватили экстремиста со взрывчаткой

15 Февраля 2019 в 15:38
СМИ: В Сургуте схватили экстремиста со взрывчаткой

Подозреваемого в возможной подготовке теракта задержали в Сургуте. При нём обнаружили взрывчатку, сообщает Ura.ru со ссылкой сразу на несколько источников в правоохранительных органах.

Операцию по задержанию на проспекте Ленина провели сотрудники сразу трёх силовых ведомств – полиции Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Улица была полностью перекрыта, там работали также специалисты -взрывотехники. Задержанный подозревается в экстремизме, однако уголовное дело пока не возбужден.

В августе 2017 года в Сургуте массовую резню устроил религиозный фанатик Артур Гаджиев, облачённый в традиционный для исламистов наряд. От рук нападавшего пострадали восемь человек. Самого злоумышленника ликвидировали полицейские. В ФСБ квалифицировали произошедшее как теракт.

 

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