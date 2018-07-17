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СМИ: В отравлении Скрипалей заподозрили женщину

17 Июля 2018 в 17:41
СМИ: В отравлении Скрипалей заподозрили женщину

В отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, а также мужчины и женщины в Эймсбери может быть замешана женщина. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. О причастности женщины говорит флакон из-под духов, в котором находилось нервно-паралитическое вещество и который стал источником отравления пары из Эймсбери. Издание не исключает, что женщина, о которой идет речь, может служить в ГРУ.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил дело Скрипалей с делом о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы, пишет «Газета.ру».

 

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