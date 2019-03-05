СМИ: Пять подростков ранены в результате стрельбы в школе в Краснодарском крае

Стрельбу из пневматики устроил подросток в школе в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным издания, пострадали пять учеников. Отмечается, что официального подтверждения информация к этому моменту не получила.

Как сообщает издание «ТЕМРЮК ИНФО», в соцсетях родители школьников пишут о бездействии полиции. «Полиция приехала сказала ни кто не умер ничего страшного. А дети из-за этого урода боятся ходить в школу!», — цитирует издание (орфография и пунктуация автора сохранена, — прим. НСН).

Ранее психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал об особой черте современных подростков с садистскими наклонностями.