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СМИ: В Китае автомобиль въехал в толпу школьников. Есть погибшие

22 Ноября 2018 в 12:14
СМИ: В Китае автомобиль въехал в толпу школьников. Есть погибшие
ФОТО: Zheng Kaifu/globallookpress.com

В результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Ляонин, которая находится на северо-восток Китая, погибли, по меньшей мере, пять человек. Травмы различной степени тяжести получили 18-ть. Об этом сообщает RT, ссылаясь на информационный портал Sina.

В настоящий момент виновник инцидента задержан. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование.

Напомним, ранее стало известно, что российские водители смогут оформить ДТП с помощью мобильного приложения. Чтобы ускорить оформление европротокола, повреждения машины планируется сканировать.Такая возможность появится в мобильном приложении на базе системы по оформлению электронного ПТС. Снимки машины до и после снимут разногласия владельцев авто со страховщиками. Кроме того фотографии могут стать дополнительным доказательством правоты водителя во время аварии, подчёркивает Ura.ru.

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