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СМИ: В академии Можайского сработала самодельная бомба с таймером. Видео

2 Апреля 2019 в 19:15
СМИ: В академии Можайского сработала самодельная бомба с таймером. Видео

Мощность взрывного устройства, которое сработало в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник среди экспертов.

По оценке специалистов, адская машинка состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров учебного заведения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спецслужб.

По данным Минобороны, в результате взрыва пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает, отмечает RT. После ЧП была проведена эвакуация курсантов. После взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

Ранее источник РИА ФАН опроверг слухи о втором взрывном устройстве, якобы обнаруженном в академии. Агентство публикует новое видео с  мета происшествия. 


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