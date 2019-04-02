СМИ: В академии Можайского сработала самодельная бомба с таймером. Видео

Мощность взрывного устройства, которое сработало в здании Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге составила до 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник среди экспертов.

По оценке специалистов, адская машинка состояла из бризантного вещества пластит и часового механизма. Бомба сработала под лестницей, которая ведет в отдел кадров учебного заведения. На месте происшествия продолжают работать сотрудники спецслужб.

По данным Минобороны, в результате взрыва пострадали три человека, их жизням ничего не угрожает, отмечает RT . После ЧП была проведена эвакуация курсантов. После взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее источник РИА ФАН опроверг слухи о втором взрывном устройстве, якобы обнаруженном в академии. Агентство публикует новое видео с мета происшествия.



