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СМИ узнали страшную тайну ставленницы нового главы Хакасии

25 Февраля 2019 в 15:22
СМИ узнали страшную тайну ставленницы нового главы Хакасии

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова не согласовала кандидатуру Марины Сивириной на пост омбудсмена Хакасии, которую выдвинул новый губернатор, член КПРФ Валентин Коновалов. Как сказано в отзыве, отказ связан с «отсутствием у нее опыта правозащитной деятельности и ввиду других обстоятельств».

Как выяснило «Агентство информационных сообщений», вопросы к кандидатуре Сивириной возникли в связи с особенностями биографии и неоднозначным прошлым. Марина Сивирина - технолог бродильных производств по первому образованию, однако затем заочно получила диплом юриста.

В итоге она оказалась в Арбитражном суде, где периодически допускала нарушения норм законодательства. В частности, она не соблюдала сроки и порядок рассмотрения дел, из-за чего вышестоящей инстанции приходилось отменять свыше 21% её решений.

Кроме того, руководство обвинило Сивирину в «желании использовать служебное положение с максимальной выгодой для себя». За одно из таких вынесенных неправомочных решений её привлекли к дисциплинарной ответственности, а полномочия судьи были досрочно прекращены.В процессе этого разбирательства также стало известно, что несовершеннолетний сын Сивириной был уличён в фальшивомонетничестве, однако избежал уголовной ответственности по возрасту.

Именно после того, как Марина Севирина лишилась статуса судьи, она решила заняться политикой. Выполняя обязанности юриста предвыборного штаба Валентина Коновалова, она проиграла большинство судебных процессов. Несмотря на это, Коновалов выдвинул её на должность омбудсмена республики.

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