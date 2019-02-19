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СМИ узнали об опасениях США, что «Адмирал Кузнецов» пойдет на дно

19 Февраля 2019 в 06:31
СМИ узнали об опасениях США, что «Адмирал Кузнецов» пойдет на дно

Когда единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» отправился к берегам Сирии в декабре 2011 года, Шестой флот ВМС США следил за ним в случае, если крейсер пойдет на дно. Об этом НСН стало известно из публикации The National Interest.

Впервые об этом рассказал журналист Майкл Вайсс в издании The Daily Beast в 2013 году. По его словам, источник в американских военно-морских силах сообщил ему, что Шестой флот был на готове в случае чрезвычайного происшествия. Источник пояснил, что под ЧП подразумевалось то, что «Кузнецов может затонуть». 

Напомним, что авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» начали строить ещё в 1982 году. На воду его спустили через 5 лет – в 1987 году. Он принимал участие в военных действиях в Сирии. После возвращения на родину его отправили на ремонт, который обойдётся в 50 миллиардов рублей. 

В конце октября прошлого года с авианосцем произошло ЧП в Мурманске. Крупнейший в России плавдок затонул во время выхода из него авианосца «Адмирал Кузнецов». На судно обрушился кран. В результате происшествия пострадали как минимум 4 человека. В пресс-службе АО «Объединённая судостроительная корпорация» рассказали НСН, что авианесущий крейсер не получил повреждений, которые могли бы повлиять на сроки проведения ремонтных работ на корабле. 


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