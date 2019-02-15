СМИ узнали о допросе ФБР россиянина из дела Манафорта

Работавший с Манафортом политконсультант Константин Килимник, которому спецпрокурор Роберт Мюллер приписывает связи с российскими спецслужбами, мог быть допрошен агентами ФБР, сообщает НСН.



На судебных слушаниях 4 февраля адвокат Манафорта Кевин Даунинг сделал отсылку к докладу «302 по интервью с Килимником». Как отмечает Bloomberg, в докладах под номером 302 ФБР резюмирует интервью со свидителями.

Даунинг заявил, что у Килимника, который работал с Манафортом на протяжение 10 лет над политическими кампаниями в Украине, были контакты с бывшими высокопоставленными представителями Госдепа США. По словам адвоката, значимость этих контактов пока непонятна.

Напомним, что бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт в августе 2018 года был признан виновным в налоговом мошенничестве, нарушении банковского законодательства и сокрытии счетов в зарубежных банках. В рамках другого процесса, касающегося отмывания денег и работы иноагентом, Манафорт пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить государству $22 миллиона и сотрудничать со спецпрокурором Минюста США Робертом Мюллером.

Однако в декабре 2018 года спецпрокурор США сообщил, что экс-глава штаба Трампа солгал о своих связях с администрацией президента и полученных платежах. Спецпрокурора Мюллера, руководящего расследованием возможного вмешательства России в американские выборы и якобы сговора Трампа с Кремлем, особенно интересуют контакты Манафорта с политконсультантом Константином Килимником,