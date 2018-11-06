СМИ узнали о травле российского режиссера, попавшего в лонг-лист «Оскара»

Российский режиссер документального фильма «Дорога», попавшего в лонг-лист премии «Оскар», получил тройку за свою дипломную работу, а в университете нередко подвергался травле. Об этом Телеканалу 360 рассказала однокурсница Дмитрия Калашникова Марина Нефедова.

По ее словам, комиссия, перед которой студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения защищали свои дипломы, насмехалась над выпускниками, среди которых был Калашников.

«Они устраивали просто травлю, мол, вы никто, зовут вас никак, вы выйдете отсюда и будете никому не нужны», — вспомнила девушка.

Нефедова добавила, что режиссер картины, претендующей на одну из важнейших премий киноиндустрии, получил за свою дипломную работу тройку из-за того, что членов комиссии возмутило то, что фильм был на пять минут длиннее регламента.

При этом сам Калашников заявил, что не держит зла на членов комиссии, так как сразу понял, что они «немного по-другому воспринимают реальность».

Стоит отметить, что включение картины «Дорога», особенностью которой является съемка с видеорегистраторов, в лонг-лист «Оскара» стала неожиданностью для режиссера. Кинофильм зимой попал в американский прокат, где большинство критиков восприняло его с восторгом.

Напомним, что в лонг-лист «Оскара» также попал фильм Константина Хабенского «Собибор» в номинации «Лучший иностранный фильм». Журналист и музыкальный критик Илья Легостаев в эфире НСН отметил, что это произошло несмотря на плохую прессу у режиссерского дебюта Хабенского.