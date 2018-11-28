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СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать базу на Украине

28 Ноября 2018 в 08:04
СМИ узнали о попытках Киева убедить США создать базу на Украине

Украинские власти ведут переговоры с США о строительстве американской военной базы на территории Незалежной. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Информацию также подтвердил депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник. Он заявил изданию, что присутствие США сможет «обеспечить безопасность Украины», пишет RT.

Отмечается, что заинтересовавшись в появлении полноценной базы Соединенных Штатов на своей территории, власти Украины берут пример с европейских соседей, в частности, с Польши, которая ведет активные переговоры по этому вопросу.

Напомним, что в октябре большинство граждан Польши высказались против создания на территории страны базы США под названием «Форт Трамп». Как пояснил НСН старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев, это связано с их довольно свежими воспоминаниями о сталинизме и советских временах.

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