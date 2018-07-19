СМИ узнали о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Британская полиция идентифицировала лиц, которые могли стоять за отравлением бывшего агенту ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Об этом телеканалу iTV сообщил источник, знакомый с расследованием.

По данным источника, британские полицейские уверены в том, что подозреваемые имеют российское гражданство. Сообщается, что им вероятно удалось установить их личности благодаря изучению видеозаписей с камер наблюдения, а также спискам въезжавших в страну людей в период инцидента., отмечает Газета.ру.

Напомним, об идентификации ключевых подозреваемых в отравлении в Солсбери британские СМИ сообщили еще 21 апреля текущего года, а затем с той же информацией появилась статья в другом издании в начале июля.