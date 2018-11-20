СМИ узнали о планах Белого дома объявить Венесуэлу спонсором терроризма

Белый дом готовится объявить Венесуэлу страной-спонсором терроризма, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на информированные источники.

В настоящее время в список включены Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Все они обвиняются администрацией американского президента в неоднократном «предоставлении поддержки актам международного терроризма».

За реализацию инициативы выступает группа республиканцев во главе с сенатором Марком Рубио, отмечает RT. Они обвиняют Венесуэлу в связях с международным терроризмом, в том числе с ливанским движением «Хезболла».

Однако, по мнению экспертов, включение Каракаса в этот список «будет основано на слухах и источниках сомнительной целостности», пишут американские СМИ.

Напомним, что в США неоднократно призывали объявить Россию страной-спонсором терроризма. Так, в августе американские сенаторы разработали новый законопроект об антироссийских санкциях, а также предложили признать Россию «государством-спонсором терроризма». По задумке сената США, Москва должна прекратить поддержку сирийского лидера Башара Асада и «вернуть Крым под контроль правительства Украины». Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал инициативу США «попыткой перенести проблему с больной головы на здоровую».