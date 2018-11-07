СМИ узнали, кто задержан с Рыболовлевым в Монако

Одновременно с российским предпринимателем Дмитрием Рыболовлевым в Монако были также задержаны бывшие чиновники судебного аппарата княжества. Об этом сообщает издание Monaco-Matin. Оно подчёркивает, что среди задержанных есть самые высокопоставленные в прошлом лица.

Согласно информации Monaco-Matin, Рыболовлев содержится в офисе судебной полиции Монако. Предположительно, он может проходить по делу в отношении швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Все задержанные были повторно допрошены утром в среду, 7 ноября, передает RT .

Российского миллиардера, президента футбольного клуба «Монако» задержали по запросу властей княжества во вторник, 6 ноября - за несколько часов до начала матча Лиги чемпионов УЕФА с «Брюгге» на стадионе Луи II в Монако.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с задержанием бизнесмена, однако пока не могут сказать о сути предъявляемых ему обвинений, отмечает «Свободная пресса» .

Как отмечает Ura.ru , футбольный клуб «Амкар» поиздевался над задержанием Рыболовлева. Представители пермской команды в соцсетях объяснили это кармой. Миллиардер – родом из Перми, в своё время он не стал финансировать родной клуб, после чего уехал из России и приобрел «Монако».

Ранее спортивный журналист Валерий Винокуров в эфире НСН посоветовал другому российскому миллиардеру Роману Абрамовичу продать клуб «Челси» и вложиться в ЦСКА.