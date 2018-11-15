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СМИ узнали, когда Трамп ответит по «российскому расследованию»

15 Ноября 2018 в 07:48
СМИ узнали, когда Трамп ответит по «российскому расследованию»

Команда юристов президента США Дональда Трампа завершает работу над письменными ответами на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, руководящего расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. По данным источника NBC News, знакомого с ситуацией, юристы Трампа могут предоставить Мюллеру свои ответы уже на этой неделе, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Источник отмечает, что ответы юристов Трампа будут касаться только предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года, в то время как на вопросы о препятствовании правосудию, в котором подозревается американский президент, команда Трампа отвечать отказалась. По их мнению, эти вопросы связаны с резонансным увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР и поэтому посягают на право президента нанимать на работу и увольнять, прописанное во второй поправке к Конституции США.

Напомним, что о работе команды юристов Трампа над ответами Мюллеру стало известно в октябре этого года. Тогда телеканал CNN назвал это сигналом о скором завершении расследования о якобы российском вмешательстве.

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