СМИ узнали, когда Трамп ответит по «российскому расследованию»

Команда юристов президента США Дональда Трампа завершает работу над письменными ответами на вопросы спецпрокурора Роберта Мюллера, руководящего расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года. По данным источника NBC News, знакомого с ситуацией, юристы Трампа могут предоставить Мюллеру свои ответы уже на этой неделе, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Источник отмечает, что ответы юристов Трампа будут касаться только предполагаемого российского вмешательства в выборы 2016 года, в то время как на вопросы о препятствовании правосудию, в котором подозревается американский президент, команда Трампа отвечать отказалась. По их мнению, эти вопросы связаны с резонансным увольнением Джеймса Коми с поста директора ФБР и поэтому посягают на право президента нанимать на работу и увольнять, прописанное во второй поправке к Конституции США.

Напомним, что о работе команды юристов Трампа над ответами Мюллеру стало известно в октябре этого года. Тогда телеканал CNN назвал это сигналом о скором завершении расследования о якобы российском вмешательстве.