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СМИ узнали имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018

21 Января 2018 в 13:20
СМИ узнали имена российских фигуристов, которые поедут на ОИ-2018

Стало известно, кто из фигуристов представит Россию на Олимпийских играх в Южной Корее.

Как сообщает «Р-Спорт», имена перечислил член тренерского совета Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В парном катании выступят: Наталья Забияко и Александр Энберт, Ксения Столбова и Фёдор Климов, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

В танцах на льду примут участие: Александра Степанова и Иван Букин, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьёв.

За медали в мужском одиночном катании поборются: Дмитрий Алиев и Евгения Медведева.

В женском одиночном катании выступят: Алина Загитова, Евгения Медведева и Мария Сотскова/

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. Крайний срок заявки участников командного турнира фигуристов в каждой из дисциплин - за день до их начала, отмечает Газета.ру.

Как напоминает RT, российские фигуристы стали победителями командного зачёта чемпионата Европы в Москве, завоевав 9 медалей из 12.

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