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СМИ уличили московские рестораны в уходе от налогов

26 Февраля 2019 в 14:47
СМИ уличили московские рестораны в уходе от налогов

Посетители московской сети ресторанов «Кофемания» начали жаловаться на отказ в приёме к оплате банковских карт, сообщает  Телеканал «360». В самих заведениях объясняют это поломками терминала, либо распоряжением руководства. Однако, эксперты, опрошенные телеканалом, считают, что таким образом реализуется схема ухода от налогов.

Ещё один для ресторанов способ сэкономить – так называемый пречек. В отличие от чека, он еще не прошел через кассу и в нем не указаны QR-код и фискальные реквизиты, необходимые для отчета перед налоговой службой. В результате посетитель расплачивается наличными, невидимыми для фискалов. Между тем, не предоставление фискального нарушает законодательство.

По словам рестораторов, владельцы общепита пытаются сэкономить из-за высокой комиссии банков за эквайринг. Также заведения должны заплатить НДС, и, чтобы использовать деньги со счета для закупки продуктов, обязаны заплатить ещё 3% за обналичивание. В результате на чеках, оплаченных по безналу, ресторан теряет более 5% прибыли.

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