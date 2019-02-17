СМИ: Ухудшилось самочувствие Скрипаля

У бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного в марте 2018 года в британском Солсбери, ухудшилось состояние здоровья. Об этом пишет The Sunday Times, ссылаясь на источник в разведке.

За здоровьем Сергея Скрипаля постоянно наблюдают британские медики, которые считают, что 67-летний россиянин не сможет полностью избавиться от последствий отравления. Источник СМИ в полиции, знакомый с делом Скрипалей, сообщил, что россиянин продолжит получать медицинскую помощь еще «некоторое время».

По мнению представителя силового ведомства, делать прогнозы в отношении здоровья Скрипала никто не берется, потому что сведений о влиянии яда, примененного против бывшего офицера ГРУ, крайне недостаточно.

«Само вещество, скорее всего, выведется [из организма], но последствия его воздействия могут сохраняться долго», — цитирует доцента Ноттингемского университета Уэйна Картера Lenta.ru.

После покушения Сергей Скрипаль не появляется на публике, в отличие от его дочери, которая тоже подверглась химатаке, по данным британских спецслужб. Скрытность Скрипаля породила слухи об изменении его внешности, а затем кончине. Но, как пишет Daily Mail, полиция Лондона их опровергает.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке, председатель исполкома организации «Офицеры России» Александр Михайлов заявил НСН, что версия британской стороны в громком деле отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, несостоятельна.

