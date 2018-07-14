СМИ: Третье испытание российского «Кинжала» прошло успешно

В России прошло третье испытание гиперзвуковой ракеты «Кинжал». Ракета пролетела 800 километров и точно поразила цель, пишут американские СМИ.

Как сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки, была испытана ракета класса «воздух-воздух». Ее протестировали уже 12 раз на истребителе МиГ-31. Сейчас ведется работа по адаптации «Кинжала» под бомбардировки.

В начале июля появилась информация, что ракеты «Кинжал» будут испытаны на бомбардировщике Ту-22М3. Причем, на одном бомбардировщике будет испытано сразу несколько ракет, пишут «Известия».

Впервые о ракетном комплексе «Кинжал» рассказал в начале марта президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, аналогов ракеты нет ни в одной стране мира.