СМИ: Трамп введет ЧП ради стены с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп введёт в стране чрезвычайное положение, что позволит ему получить 8 миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Как передаёт Газета.ру , об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник в вашингтонской администрации.

До этого нынешний глава Белого дома требовал от Конгресса выделить на строительство стены $5,7 млрд, однако законодатели отказали президенту. Это привело к рекордному по времени шатдауну – временному закрытию федеральных правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

14 февраля обе палаты Конгресса приняли бюджет США до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд на строительство стены. Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что её шеф подпишет бюджет и одновременно объявит ЧП на границе.