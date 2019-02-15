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СМИ: Трамп введет ЧП ради стены с Мексикой

15 Февраля 2019 в 08:21
СМИ: Трамп введет ЧП ради стены с Мексикой

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп введёт в стране чрезвычайное положение, что позволит ему получить 8 миллиардов долларов на возведение стены на границе с Мексикой в обход Конгресса. Как передаёт Газета.ру, об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на высокопоставленный источник в вашингтонской администрации.

До этого нынешний глава Белого дома требовал от Конгресса выделить на строительство стены $5,7 млрд, однако законодатели отказали президенту. Это привело к рекордному по времени шатдауну – временному закрытию федеральных правительственных учреждений из-за отсутствия финансирования.

14 февраля обе палаты Конгресса приняли бюджет США до конца финансового года. Однако он предусматривает всего $1,4 млрд на строительство стены. Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявила, что её шеф подпишет бюджет и одновременно объявит ЧП на границе.

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