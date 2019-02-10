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СМИ: Трамп укрепил позиции российской рыбы на американском рынке

10 Февраля 2019 в 11:00
СМИ: Трамп укрепил позиции российской рыбы на американском рынке

Президент США поддержал российских производителей рыбной продукции, обеспечив столовые американских школ рыбными палочками, произведенными из российской рыбы. Такие данные обнародовала CNN.

По данным СМИ, речь идет о российском минтае. Российскую рыбу после обработки и заморозки в Китае везут в США, чем создают конкуренцию рыбакам с Аляски.

После введения Трампом 10-процентных пошлин на товары из Китая ситуация только ухудшилась, так как не затронула российский минтай. При этом доступ продукции рыбаков Аляски на китайский рынок оказался ограничен.

«К 2017 году около половины всех рыбных палочек, подаваемых в школьных столовых, производились из рыбы, пойманной в России и накаченной добавками в Китае», - добавляет CNN.

Торговую войну эксперты ВЭФ называют главной угрозой для бизнеса.

Ранее эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН отметил, что «мягкость» к России стала рычагом давления на Трампа

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