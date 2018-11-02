СМИ: Трамп предложил Науэрт должность постпреда США при ООН

В то же время источник телеканала ABC News рассказал, что с инициативой о предложении Науэрт должности постпреда в ООН выступил сам президент Трамп, передает Североамериканское бюро НСН.
Ранее руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов рассказал НСН, как Науэрт может стать наиболее выгодным кандидатом для продвижения политики Трампа
Напомним, что ранее пост постпреда США при ООН занимала Никки Хейли. Об ее отставке стало известно 9 октября. Она занимала пост постпреда США при ООН с января 2017 года. До этого она возглавляла штат Южной Каролины. Президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН назвал уход Никки Хейли ожидаемым и логичным, так как из-за ее высказываний в Совете Безопасности Трампу было тяжело выполнять свои предвыборные обещания.