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СМИ: Трамп отказался от жёсткой риторики на встрече с Путиным

17 Июля 2018 в 13:22
СМИ: Трамп отказался от жёсткой риторики на встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп проигнорировал рекомендации своих советников занять жёсткую позицию на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечают Argumenti.ru, перед саммитом Трамп получил доклад с рекомендациями на ста страницах, в котором подчёркивалась польза более жёсткого диалога с российским главой, однако он не последовал советам и вёл риторику не по намеченному плану.

Помимо этого президент США, по мнению американского издания, побоялся в диалоге с Путиным оказать давление на собеседника, когда речь зашла о «русском следе» в американских выборах, из страха поставить под сомнение легитимность собственной победы.

Напомним, встреча лидеров США и России прошла 16 июля в Хельсинки. Разговор тет-а-тет президентов продлился два часа и десять минут. Политики обсудили ситуацию в Сирии, «Северный поток – 2», украинский вопрос и другие темы повестки. Как отмечает «Газета.ру», Путин не согласился с Трампом относительно позиции США по поводу референдума в Крыму.

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