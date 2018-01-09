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СМИ: Танкер с российским газом направляется в США

9 Января 2018 в 10:31
СМИ: Танкер с российским газом направляется в США

Российский газ с завода «Ямал СПГ» будет доставлен в США. В настоящий момент танкер французской компании везёт сжиженный газ из британского терминала, причём загрузка проходила сразу после разгрузки танкера «Кристоф де Маржери» с грузом с завода НОВАТЭК на Ямале, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трейдеров. Источники утверждают, что это именно в США прибудет именно российский газ.

Сообщается, что судно должно привезти газ в Бостон 22 января, сообщает Ura.ru.

При этом СМИ подчёркивают, что подобные поставки противоречат американскому рынку.

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