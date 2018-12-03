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СМИ стал известен мотив изнасилования дознавателя в Уфе

3 Декабря 2018 в 13:48
СМИ стал известен мотив изнасилования дознавателя в Уфе

Уфимские сотрудники полиции могли изнасиловать коллегу из-за её вызывающего поведения. Как пишет «Комсомольская правда», она якобы пришла в один из кабинетов в отделения полиции пьяной и стала вести себя «вызывающе» по отношению к старшим коллегам. Именно это и «взбесило» ее сослуживцев, которые сначала стали избивать её, а затем изнасиловали, отмечают Дни.ру.

Напомним, по факту изнасилования девушки-дознавателя её тремя коллегами возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел в ночь на 30 октября. Кировский районный суд Уфы арестовал фигурантов и определил им меру пресечения в виде содержания в СИЗО.

Между тем, отец девушки-дознавателя, которую изнасиловали в Уфе сотрудники полиции, тяжело заболел. Как отмечает Свободная пресса, стрессовая ситуация спровоцировала предынфарктное состояние.

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