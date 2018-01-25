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СМИ: США прекратят финансирование МКС к 2025 году

25 Января 2018 в 09:45
СМИ: США прекратят финансирование МКС к 2025 году

Вашингтон может отказаться от финансирования Международной космической станции. Соответствующее положение администрация президента США Дональда Трампа внесла в проект федерального бюджета, который будет озвучен 12 февраля, сообщает портал The Verge.

Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, данное положение будет сохранено, несмотря на возможность его редактирования. Причина тому – слишком дорогое содержание станции и помеха развитию американской космонавтики.

Напомним, сейчас НАСА платит 3-4 миллиарда долларов в год за эксплуатацию МКС. В то же время космическое агентство утверждало, что финансирование сохранится до конца 2024 года, сообщают «Известия».

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