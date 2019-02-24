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СМИ США: беспилотник «Калашникова» способен изменить мир

24 Февраля 2019 в 13:15
СМИ США: беспилотник «Калашникова» способен изменить мир
Фото: kalashnikovgroup.ru

В публикации американского издания The Washington Post, которая вышла 23 февраля, авторы заявили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Куб-БЛА» производства российского концерна «Калашников» способен изменить мир. Революционный беспилотник сравнили с появлением знаменитого АК-47.

Эксперты отметили, что БПЛА может «изменить характер войны», как и АК-47, который является «мощным оружием и по сей день».

По мнению американского издания, беспилотник должен быть эффективным, недорогим и простым в использовании.

The Washington Post заявила, что российская разработка практически не имеет мировых аналогов и обладает способностью наносить удары «бомбой с высокой степенью точности».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал НСН, какие страны последуют примеру Армении и заключат контракты на поставку новейших автоматов АК-12, произведенных концерном «Калашников». 

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