СМИ США: беспилотник «Калашникова» способен изменить мир

Фото: kalashnikovgroup.ru

В публикации американского издания The Washington Post, которая вышла 23 февраля, авторы заявили, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Куб-БЛА» производства российского концерна «Калашников» способен изменить мир. Революционный беспилотник сравнили с появлением знаменитого АК-47.

Эксперты отметили, что БПЛА может «изменить характер войны», как и АК-47, который является «мощным оружием и по сей день».

По мнению американского издания, беспилотник должен быть эффективным, недорогим и простым в использовании.

The Washington Post заявила, что российская разработка практически не имеет мировых аналогов и обладает способностью наносить удары «бомбой с высокой степенью точности».

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал НСН, какие страны последуют примеру Армении и заключат контракты на поставку новейших автоматов АК-12, произведенных концерном «Калашников».