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СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии

4 Апреля 2019 в 07:22
СМИ сообщили об обысках в Минздраве Якутии

В Минздраве Якутии проходят обыски, сообщил телеканалу «Якутия24» источник в правоохранительных органах республики. Силовики также проводят обыски по месту жительства и в кабинете замминистра здравоохранения Якутии Людмилы Вербицкой. Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, говорит источник телеканала.

Накануне сообщалось, что после обысков в администрации Керчи ФСБ занялась мэром Евпатории. Чиновника подозревают Андрея Филонова в превышении должностных полномочий. Ранее, 2 апреля, Евпаторийский городской суд вынес решение об увольнении Филонова с поста главы городской администрации. Иск против чиновника подала прокуратура — после того, как он назначил на должность директора одного из муниципальных учреждений отца своей гражданской жены. В надзорном ведомстве усмотрели в этом назначении конфликт интересов.


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