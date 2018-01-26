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СМИ сообщили об НЛО в Подмосковье

26 Января 2018 в 16:39
СМИ сообщили об НЛО в Подмосковье
ФОТО: НСН

Жители Ивантеевки рассказали о неопознанном летающем объекте, который они заметили в небе. По словам очевидцев, он летел в сторону Ярославского шоссе, при это не светился и не издавал никаких звуков, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

«Сын заметил непонятный объект, летящий по прямой в сторону Ярославского шоссе, без шума и звуков. Зрительно объект не светился», - рассказал местный житель Николай Антипас.

В свою очередь, уфолог Александр Богданчиков условно отнёс объект к НЛО.

«Траектория движения объекта характерна для аппаратов земного происхождения. Объект условно можно отнести к НЛО, что в полной мере соответствует расшифровке понятия “неопознанный летающий объект”», - сказал Богданчиков.

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон за пять лет потратил 22 миллиона долларов на изучение НЛО. Существование данной программы официально подтвердили в военном ведомстве Соединённых Штатов.

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