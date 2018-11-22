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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Валдиса Пельша

22 Ноября 2018 в 13:31
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Валдиса Пельша

Российский телеведущий Валдис Пельш был экстренно госпитализирован в четверг, 22 ноября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным СМИ, артист пожаловался на плохое самочувствие и прибыл в одну из московских клиник. В результате обследования врачи обнаружили у шоумена нарушение сердечного ритма, пишет Утро.ру. Состояние артиста оценивается кардиологами как средней тяжести.

Отметим, что при попытке НСН связаться с телеведущим на его номере включился автоответчик.

Напомним, СМИ уже неоднократно сообщали о госпитализации известного шоумена. Так, в 2016 году Life писал, что у него диагностировали несколько серьезных заболеваний, после чего поместили в стационар и назначили курс интенсивной терапии. Телеведущий в беседе с НСН опроверг информацию о своей госпитализации и назвал «козлами» госпитализировавших его журналистов.

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