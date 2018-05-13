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СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу

13 Мая 2018 в 21:26
СМИ сообщили о тайной поездке Скрипаля в Прагу

Бывший полковник ГРУ, британский шпион Сергей Скрипаль тайно ездил в Прагу в 2012 году. Об этом пишет сайт пражского еженедельника Respekt.

Издание утверждает, что после переезда в Британию Скрипаль начал сотрудничать со спецслужбой М16 и работал над раскрытием сети российских шпионов. Для этого он встречался с разведками представителями стран-партнёров, в том числе и Чехии

При этом тот факт, пишет издание, никак не связан с отравлением экс-полковника ГРУ.

Напомним, в марте Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери. Лондон утверждает, что их отравили веществом «Новичок» и обвиняет во всём Россию.

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