СМИ сообщили о слежке фрегата «Ярослав Мудрый» за американским авианосцем

Находящийся в Средиземном море Ракетный фрегат «Ярослав Мудрый» ВМФ РФ осуществляет слежку за американским авианосцем «Гарри Трумэн», который также выполняет задачи в этом регионе. Такую информацию сообщили британские журналисты.

В качестве подтверждения телеканал ITV продемонстрировал фотографии, сделанные с борта атомного авианосца США, на которых отчетливо виден «Ярослав Мудрый». Также сообщается, что корабли авианосной группы поддерживают связь с фрегатов в радиоэфире.

Ранее СМИ сообщали, что «Гарри Трумэн» направлен в Средиземное море для сдерживания России. Авианосная группа США начала наносить удары по позициям запрещенной террористической группировки ИГ в Сирии в начале мая.