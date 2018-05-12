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СМИ сообщили о слежке фрегата «Ярослав Мудрый» за американским авианосцем

12 Мая 2018 в 15:54
СМИ сообщили о слежке фрегата «Ярослав Мудрый» за американским авианосцем

Находящийся в Средиземном море Ракетный фрегат «Ярослав Мудрый» ВМФ РФ осуществляет слежку за американским авианосцем «Гарри Трумэн», который также выполняет задачи в этом регионе. Такую информацию сообщили британские журналисты.

В качестве подтверждения телеканал ITV продемонстрировал фотографии, сделанные с борта атомного авианосца США, на которых отчетливо виден «Ярослав Мудрый». Также сообщается, что корабли авианосной группы поддерживают связь с фрегатов в радиоэфире.

Ранее СМИ сообщали, что «Гарри Трумэн» направлен в Средиземное море для сдерживания России. Авианосная группа США начала наносить удары по позициям запрещенной террористической группировки ИГ в Сирии в начале мая.

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