СМИ сообщили о «серьезном кризисе» в армии США

Американские вооруженные силы переживают серьезный кризис. К такому выводу пришли эксперты журнала The National Interest.

Авторы статьи утверждают, что США потерпят поражение в случае войны с Россией и Китаем, потому что в армии не хватает военнослужащих и техники. По данным аналитиков, численность американской армии находится на самом низком уровне с момента окончания Второй мировой войны.

Эксперты уверены, что такое положение связано с сокращением военных расходов.

К слову, об этом американские эксперты заявляют уже не в первый раз. Несколько дней назад комиссия по стратегии национальной обороны заявляла, что военное превосходство США уменьшилось до крайне опасного уровня, пишет RT.