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СМИ сообщили о секретном украинском полигоне с американскими инструкторами

4 Марта 2018 в 11:13
СМИ сообщили о секретном украинском полигоне с американскими инструкторами

На территории Украины есть секретный военных полигон, где офицеров Военных сил Украины (ВСУ) обучают американские специалисты. Об этом сообщили 4 марта западные СМИ.

По информации Le Temps, целью обучения является повышение квалификации личного состава ВСУ, чтобы быстрее адаптироваться под стандарты НАТО и научиться лучше воевать.

По эти цели приспособили бывший советский полигон Яворов. В 2015 году он был переоборудован. Там построили казармы, столовые и спортзалы, где сегодня находятся 200 американских и 250 канадских солдат.

Отмечается, что за три года обучение на бывшей советской военной базе прошли около 6 тысяч украинских солдат, сообщают «Известия».

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