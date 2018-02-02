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СМИ сообщили о самоубийстве старшего сына Фиделя Кастро

2 Февраля 2018 в 10:32
СМИ сообщили о самоубийстве старшего сына Фиделя Кастро
Фото: checheninfo.ru

В возрасте 68-ми лет скончался старший сын бывшего лидера Кубы Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт. СМИ сообщают, что он покончил жизнь самоубийством, и уже несколько месяцев лечился от депрессии к госпитале. Затем врачи перевели его на амбулаторный режим наблюдения, отмечает «Свободная Пресса». На месте гибели была обнаружена предсмертная записка, ее содержание пока не афишируется.

Сын Фиделя Кастро получил образование в Советском союзе, сообщает Ura.ru. В свое время он закончил столичный вуз по специальности «ядерная физика», а позже был аспирантом в Институте атомной энергии в Дубне.На Кубе он  занимал должности заместителя главы Кубинской академии наук и советника по науке Госсовета Кубы, пишет «Русская планета».

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