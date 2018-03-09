СМИ сообщили о работе Скрипаля на иностранную разведку

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль после переезда в Лондон в 2010 году продолжал работать на иностранную разведку и передавать спецслужбам информацию о России. Об этом сообщили в пятницу, 9 марта, британские СМИ.

По данным The Financial Times, сведения об устройстве российской разведки, которые передал Скрипаль. могли быть использованы для подготовки контрразведчиков.

Ранее глава контртеррористического отела Скотланд-Ярда заявил, что произошедшее в Солсбери отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было квалифицировано как покушение на убийство.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указал на то, что в деле Скрипаля отсутствуют конкретные факты, указывающие на «российский след», пишет Газета.ру