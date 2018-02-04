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СМИ сообщили о проблемах в допинг-пробами у лыжников-призеров ОИ

4 Февраля 2018 в 14:15
СМИ сообщили о проблемах в допинг-пробами у лыжников-призеров ОИ

Анализы крови лыжников, занимавших призовые места на соревнованиях с 2001 по 2010 годы, вызвали подозрения у антидопинговых экспертов. Об этом сообщили в воскресенье СМИ.

По информации ARD и The Sunday Times, полученной от неназванного осведомителя,  особое внимание эксперты уделили спортсменам, завоевавшим в указанный период больше трети всех медалей на Олимпиадах и мировых первенствах, пишет RT.

Под подозрением, как отмечается, оказались лыжники из Германии, Норвегии, России, Италии и Швеции. Антидопинговые комиссары подозревают, что все они могли делать себе инъекции эритропоэтина или же переливали себе собственную кровь, сданную ранее.

Накануне стало известно, что участники ОИ в Пенчхане сдадут порядка 2,5 тысяч допинг-проб, пишет Газета.ру

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