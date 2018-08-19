СМИ сообщили о приглашении Путина на свадьбу Герхарда Шрёдера

Президент РФ Владимир Путин может быть приглашен в качестве гостя на бракосочетание бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера и его избранницы - гражданки Южной Кореи Ким Со Ён. Об этом сообщили немецкие СМИ.

Церемония намечена на 5 октября в берлинском отеле «Алдон». Официального приглашения Путин еще не получил. Пока у российского лидера это мероприятие в планах не значится, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока таких планов нет. Разговоров не было», — сказал Песков РИА Новости.

Накануне Путин побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Глава российского государства подарил молодоженам тульский самовар, картину и антикварную масловыжималку, пишут «Известия».