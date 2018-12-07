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СМИ сообщили о грядущих отставках в руководстве ПФР

7 Декабря 2018 в 07:43
СМИ сообщили о грядущих отставках в руководстве ПФР

В Пенсионном фонде России грядут изменения в руководящем составе. О возможных перестановках стало известно «Коммерсанту». Издание в связи с этим отмечает, что подавший заявление об уходе Борис Гукайло, который курировал административно-хозяйственное обеспечение ПФР, капитальное строительство и закупочную деятельность – только начало.

В отставку также могут быть отправлены Алексей Иванов, отвечающий за IT-блок и Николай Козлов – куратор негосударственных пенсионных фондов.В самом ПФР подтвердили уход Гукайло. Его отставку связывают с выявленными махинациями при строительстве офисов фонда в регионах, отмечает Ura.ru. Персональный вопрос Иванова и Козлова пока обсуждается. 

Источники «Коммерсанта» также говорят о вероятной отставке и самого руководителя фонда Антона Дроздова. Это может случится в первой половине 2019 года.

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