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СМИ сообщили о госпитализации Гарри Бардина

12 Августа 2018 в 18:51
СМИ сообщили о госпитализации Гарри Бардина

Режиссер-мультипликатор Гарри Бардин госпитализирован в связи с ухудшением здоровья. Об этом стало известно в воскресенье, 12 августа.

Отмечается, что Бардин должен был выступать на фестивале «Окно в Европу», который в эти дни проходит в Выборге.

Точная причина 76-летнего мультипликатора не известна. По некоторым данным, он находится в хирургическом отделении, сообщает «Пятый канал».

Гарри Бардин является одним из самых известных российских режиссеров-мультипликаторов. Он обладатель четырех премий «Ника» и золотой пальмовой ветви Каннского фестиваля. Зрителям он знаком по мультфильмам «Летучий корабль», «Пиф-паф, ой-ой-ой» и другим.


 

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